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10 человек ранены в Горловке в течение минувших суток, среди них – дети – репортаж News Front

10 человек ранены в Горловке в течение минувших суток, среди них – дети – репортаж News Front

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Горловку 20 раз, ранены 10 мирных жителей, повреждено 10 автомобилей.

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