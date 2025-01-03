Звездное событие января: комета ATLAS может засиять ярче Венеры

Комета C/2024 G3 (ATLAS) может стать ярким астрономическим событием начала года. Как сообщает научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий, 13 января она пройдет на минимальном расстоянии от Солнца.