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Эдриан Воджнаровски: «Запрос Ирвинга стал сюрпризом для всех в «Нетс», включая Кевина Дюрэнта»

Известный инсайдер Эдриан Воджнаровски рассказал о первой реакции в «Бруклине» на запрос звездного разыгрывающего Кайри Иривнга на обмен.

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