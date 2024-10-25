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Владельцы судна, разрушившего мост в Балтиморе, выплатят $100 млн компенсации

Сингапурским компаниям Grace Ocean и Synergy Marine, которые владели разрушившим мост в Балтиморе грузовым судном, предстоит выплатить более 100 миллионов долларов для урегулирования гражданского иска со стороны федеральных властей США, сообщили в минюсте.

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