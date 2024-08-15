Какой титул достанется сестре Кейт Миддлтон, когда Уильям взойдет на трон?

Кем станет при королеве Кэтрин ее сестра. Кейт Миддлтон очень близка со своей сестрой LEGION-MEDIAФолловеры Пиппы Миддлтон уже давно пытаются разобраться, изменится ли официальная позиция родной сестры супруги принца Уильяма, когда придет его очередь принять корону.
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