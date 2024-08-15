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Какой титул достанется сестре Кейт Миддлтон, когда Уильям взойдет на трон?

Какой титул достанется сестре Кейт Миддлтон, когда Уильям взойдет на трон?

Кем станет при королеве Кэтрин ее сестра. Кейт Миддлтон очень близка со своей сестрой LEGION-MEDIAФолловеры Пиппы Миддлтон уже давно пытаются разобраться, изменится ли официальная позиция родной сестры супруги принца Уильяма, когда придет его очередь принять корону.

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