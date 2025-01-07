Больше, чем по трубам: Европа вернулась к российскому газу

Количество российского газа в Европе не уменьшается даже после 1 января 2025 года. Несмотря на прекращение транзита через Украину, ЕС продолжает закупать рекордные объемы российского газа, но уже в виде СПГ, передает агентство Bloomberg.
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