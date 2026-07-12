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Впервые с 2008-го в финале мужского «Уимблдона» второй год подряд играют теннисисты из топ-2 посева

Первый сеяный Янник Синнер играет со вторым сеяным Александром Зверевым в финале « Уимблдона ». Таким образом, второй год подряд в мужском финале британского «Шлема» встретились теннисисты из топ-2 посева.

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