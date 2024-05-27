В Иркутской области полицейские помогли мужчине с микроинфарктом своевременно добраться до больницы

Несколько дней назад сотрудники спецроты ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области лейтенанты полиции Михаил Хонгордоев и Денис Игнатьев несли службу на трассе у областного центра, когда к ним за помощью обратился один из участников дорожного движения.
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