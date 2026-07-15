«Информация сразу попадает к противнику»: кибербезопасник Андрей Масалович — об основных трендах сетевых угроз

Мессенджер Telegram шпионит на Францию и США, а MAX — самый безобидный из известных мессенджеров, уверен подполковник спецслужб в отставке Андрей Масалович, IT-специалист по информационной безопасности, OSINT и конкурентной разведке, известный в сети как блогер КиберДед.