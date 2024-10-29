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IT-специалиста отправили на 13,5 лет в колонию за сотрудничество с ЦРУ

IT-специалиста отправили на 13,5 лет в колонию за сотрудничество с ЦРУ

Московский городской суд приговорил к 13 годам 6 месяцам колонии строгого режима IT-специалиста одной из столичных коммерческих фирм, который хотел передать ЦРУ секретные сведения, сообщили в ЦОС ФСБ России.

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