Челябинский губернатор подписал соглашение с «клубом олигархов»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер со стороны правительства региона подписал трехстороннее соглашение на 2024—2026 годы с союзом промышленников и предпринимателей (СПП) и региональной федерацией профсоюзов.
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