В Нижневартовске арестован подрядчик властей по делу о хищении 14 млн рублей на строительстве кладбища

Следственный комитет в Ханты-Мансийском автономном округе возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении генерального директора ООО «Стандарт-НВ» Насридина Нуридинова.
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