МИД Великобритании эвакуировал сотрудников из Ирана из-за угрозы

Великобритания эвакуировала своих дипломатов из Ирана из-за опасной обстановки, заявил МИД страны. Конфликт с США и Израилем, начавшийся 28 февраля, обострился 8 июля после новых ударов по Ирану из-за несоблюдения меморандума об Ормузском проливе.