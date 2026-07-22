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Царьград

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МИД Великобритании эвакуировал сотрудников из Ирана из-за угрозы

МИД Великобритании эвакуировал сотрудников из Ирана из-за угрозы

Великобритания эвакуировала своих дипломатов из Ирана из-за опасной обстановки, заявил МИД страны. Конфликт с США и Израилем, начавшийся 28 февраля, обострился 8 июля после новых ударов по Ирану из-за несоблюдения меморандума об Ормузском проливе.

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