Фронт 2024: без головокружения от успехов Фронт посыпался?Если посмотреть на западные и украинские заголовки, то ситуация на западном фронте у Российской Армии выглядит просто превосходно.
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Фронт 2024: без головокружения от успехов Фронт посыпался?Если посмотреть на западные и украинские заголовки, то ситуация на западном фронте у Российской Армии выглядит просто превосходно.
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