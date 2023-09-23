Ух ты! Сегодня на моём жизненном пути встретились сразу два старых знакомца! Ну ладно, на Машу Максакову вообще трудно сказать "старая" хоть кто бы там ни был - потому что она молода, хороша и вечно свежа! Только они выступали на разных ресурсах.
Политологи высшего уровня - Мария Максакова и Максим Яли
Комментарии
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Иван Иваныч
этот так называемый грек позор нашей нации, выкормыш пиндоский и украинский, тьфу ему под ноги 3 раза, хотя бы не распространялся, что он грек, у греков нет и не будет в голове такого мусора как у этого "грека"
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10 час.
М
Мария
Видимо, тоже богатый вор. У Маши предыдущие мужья были денежными ворами. Она их предпочитает, как и все прости-господи.....
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10 час.
J
Jubar
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7 час.
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