Политологи высшего уровня - Мария Максакова и Максим Яли

Ух ты! Сегодня на моём жизненном пути встретились сразу два старых знакомца! Ну ладно, на Машу Максакову вообще трудно сказать "старая" хоть кто бы там ни был - потому что она молода, хороша и вечно свежа! Только они выступали на разных ресурсах.