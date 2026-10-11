Трое суток насильно удерживали петербуржца, отобрав 1,5 млн рублей и вынудив продать две машины

В Санкт-Петербурге трое суток насильно удерживали 33-летнего жителя города, отобрав у него 1,5 миллиона рублей и вынудив подписать договоры о продаже двух автомобилей — об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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