Врач Медзиновская: В жару нагрузка на организм выше, риск заболеть повышается

В беседе с «Вечерняя Москва» врач-терапевт, канд. мед. наук Александра Медзиновская дала советы о том, как не заболеть в летний период, ведь в даже в жаркую погоду можно сильно простудиться и столкнуться с другими заболеваниями.
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