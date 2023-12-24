За чем следить инвестору на этой неделе

Последняя неделя уходящего года будет богата на публикации макроэкономических данных, которые отразят состояние экономики страны и прояснят, как рост ключевой ставки сказывается на инфляции и деловой активности, рассказала аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.
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