За чем следить инвестору на этой неделе

Последняя неделя уходящего года будет богата на публикации макроэкономических данных, которые отразят состояние экономики страны и прояснят, как рост ключевой ставки сказывается на инфляции и деловой активности, рассказала аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.