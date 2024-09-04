#народныеприметы Ой, как мало примет на 4 сентября 😮 Ну и правильно, нечего отвлекать нас от работы, а погода — какая будет, такая будет.
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#народныеприметы Ой, как мало примет на 4 сентября 😮 Ну и правильно, нечего отвлекать нас от работы, а погода — какая будет, такая будет.