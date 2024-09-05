«ТНС энерго НН» выбрало нового подрядчика для контроля учета электроэнергии

«ТНС энерго НН» информирует клиентов о том, что с сентября 2024 года в многоквартирных домах Нижнего Новгорода и Нижегородской области, находящихся в зоне ответственности компании, проверку состояния приборов учета электроэнергии и снятие контрольных показаний будет осуществлять новая подрядная организация — ООО «Спецсервис».