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  • Вовладар Даров
    Никто не хочет забанить автора этой статьи? Нецензурщина на фото это нормально?Китайская Биполяр...
  • Eduard
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Друзья, разыскиваются китайские смартфоны-подделки в любом состоянии для будущих статей!

Друзья, разыскиваются китайские смартфоны-подделки в любом состоянии для будущих статей!

﻿﻿Очередной ежемесячный пост! Как многие пикабники уже знают, я пишу статьи, а теперь еще и снимаю видео по оживлению, моддингу и программированию всяких старых вещей! Но некоторые устройства, например дешевые китайские подделки, иногда сложно найти: большинство из них оказываются на свалках, а из-за запрета на подделки их невозможно найти на онлайн-барахолках.

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