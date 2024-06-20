Друзья, разыскиваются китайские смартфоны-подделки в любом состоянии для будущих статей!

﻿﻿Очередной ежемесячный пост! Как многие пикабники уже знают, я пишу статьи, а теперь еще и снимаю видео по оживлению, моддингу и программированию всяких старых вещей! Но некоторые устройства, например дешевые китайские подделки, иногда сложно найти: большинство из них оказываются на свалках, а из-за запрета на подделки их невозможно найти на онлайн-барахолках.