Мощный сидерат очистит от проволочника и фитофторы после картофеля и томатов: посейте осенью вместо горчицы – идеально очищает в один миг Ольга БезродняяОгородники нашли эффективный способ борьбы с фитофторой и проволочником, используя сидераты.
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