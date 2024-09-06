Мощный сидерат очистит от проволочника и фитофторы после картофеля и томатов: посейте осенью вместо горчицы – идеально очищает в один миг Ольга БезродняяОгородники нашли эффективный способ борьбы с фитофторой и проволочником, используя сидераты.