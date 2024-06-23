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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Геннадий Орлов: «Сомнительно, что хороший игрок из Европы сейчас приедет в Россию. Не особо хотят по политическим соображениям»

Геннадий Орлов: «Сомнительно, что хороший игрок из Европы сейчас приедет в Россию. Не особо хотят по политическим соображениям»

– Ждать ли кого-то из пока еще не раскрученных участников Евро в РПЛ? – Европейцы сейчас не особо хотят ехать в Россию.

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