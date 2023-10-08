Титул «Мисс Россия» в 2023 году завоевала 22-летняя представительница Петербурга Маргарита Голубева. Финал конкурса красоты прошел в концертном зале «Барвиха Luxury Village», имя победительницы назвала «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова, а потом передала корону Голубевой.