То, что у Израиля нет будущего давно говорили многие еврейские эксперты проживающие и там и в России, в том числе знаменитые.
Ликвидация Израиля в ближайшие несколько лет.
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Израиль такой смелый, потому что за ним дедушка Спотыкач стоит, но он не вечен! И тогда Израилю не позавидуешь!!!!!
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4 час.
TG
Tatyana Gridchina
А еврейских детей можно запекать в духовках, девочек насиловать и т. Д. ? Весь мир пользуется еврейскими мозгами и ненавидит…
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4 час.
Александр Симаков
Да нет, это Вы перепутали малость. Это евреи запекали детей в духовках и насиловали девочек ещё в античные времена. Поэтому их и гоняли по всему миру. А после того, как они совершили Еврейское богоубийство (христоубийство) - предали смерти Иисуса Христа, они как народ вечно будут нести коллективную ответственность за это деяние. ( Евангелие от Матфея 27:24, 25.). Что касается еврейских мозгов, то это евреи изобрели атомную бомбу, это евреи вскормили и натравили на СССР Гитлера, это евреи совершили революцию в России в 1917 году. И вообще вклад евреев в мировую науку сильно преувеличен. Это они пользовались чужими мозгами, присваивая себе многие открытия и изобретения. А если взять, например, евреев СССР, то они только по паспорту были евреями - образование они получали наше, советское. И потому Израиль совершил прорыв в открытиях и исследования только в основном после отъезда из СССР наших евреев в Израиль.
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3 час.
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