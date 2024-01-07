Ликвидация Израиля в ближайшие несколько лет.

Александр Симаков

Да нет, это Вы перепутали малость. Это евреи запекали детей в духовках и насиловали девочек ещё в античные времена. Поэтому их и гоняли по всему миру. А после того, как они совершили Еврейское богоубийство (христоубийство) - предали смерти Иисуса Христа, они как народ вечно будут нести коллективную ответственность за это деяние. ( Евангелие от Матфея 27:24, 25.). Что касается еврейских мозгов, то это евреи изобрели атомную бомбу, это евреи вскормили и натравили на СССР Гитлера, это евреи совершили революцию в России в 1917 году. И вообще вклад евреев в мировую науку сильно преувеличен. Это они пользовались чужими мозгами, присваивая себе многие открытия и изобретения. А если взять, например, евреев СССР, то они только по паспорту были евреями - образование они получали наше, советское. И потому Израиль совершил прорыв в открытиях и исследования только в основном после отъезда из СССР наших евреев в Израиль.