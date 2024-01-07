Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

Ликвидация Израиля в ближайшие несколько лет.

Ликвидация Израиля в ближайшие несколько лет.

То, что у Израиля нет будущего давно говорили многие еврейские эксперты проживающие и там и в России, в том числе знаменитые.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Израиль такой смелый, потому что за ним дедушка Спотыкач стоит, но он не вечен! И тогда Израилю не позавидуешь!!!!!
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4 час.
TG
Tatyana Gridchina
А еврейских детей можно запекать в духовках, девочек насиловать и т. Д. ?  Весь мир пользуется еврейскими мозгами и ненавидит…
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4 час.
Александр Симаков
Да нет, это Вы перепутали малость. Это евреи запекали детей в духовках  и насиловали девочек  ещё в античные времена. Поэтому их и гоняли по всему миру.  А после того, как они совершили Еврейское богоубийство (христоубийство) -  предали смерти Иисуса Христа, они  как народ вечно будут нести коллективную ответственность за это деяние.  ( Евангелие от Матфея 27:24, 25.). Что касается еврейских мозгов, то это евреи изобрели атомную бомбу, это евреи вскормили и натравили на СССР Гитлера, это евреи совершили революцию в России в 1917 году. И вообще вклад евреев в мировую науку сильно преувеличен. Это они пользовались чужими мозгами, присваивая себе многие открытия и изобретения. А если взять, например, евреев СССР, то они только по паспорту были евреями - образование они получали наше, советское.  И потому Израиль совершил прорыв в открытиях и исследования только в основном после отъезда из СССР наших евреев в Израиль.
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3 час.

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