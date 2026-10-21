Из-за вспышки пастереллеза в начале года в Новосибирской области уничтожили 8,5 тыс. молочных коров, сейчас поголовье восстанавливают, завезя уже 3,5-3,6 тыс.
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