"Вы предаете Родину покупая у этих": Девушка с национальным самосознанием борется за закрытие азербайджанский торговой точки

Avia.pro - СМИ Ох, времена пошли такие, что даже борьба за чистоту улиц и родной земли превращается в настоящие сражения! Вот, например, героическая девушка, которая не просто мимо проходила, а активно боролась за национальное самосознание.
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