Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Вы предаете Родину покупая у этих": Девушка с национальным самосознанием борется за закрытие азербайджанский торговой точки

"Вы предаете Родину покупая у этих": Девушка с национальным самосознанием борется за закрытие азербайджанский торговой точки

Avia.pro - СМИ Ох, времена пошли такие, что даже борьба за чистоту улиц и родной земли превращается в настоящие сражения! Вот, например, героическая девушка, которая не просто мимо проходила, а активно боролась за национальное самосознание.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Попробуй в Питере, я думаю реакция будет той-же....
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14 час.
михаил пензин
Аффтор,ваше ерничание...как вы тонко лебезите перед азерами...Диаспоры рулят?Денюшка капает?
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13 час.
Генрих
Автор мудак.
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10 час.

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