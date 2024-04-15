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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-арбитр Федотов: «Любимов – это диагноз. Заберите у него эмблему ФИФА, не давайте ему судить. Пускай сидит на ВАР, например»

Игра 24-го тура Мир РПЛ закончилась победой команды Валерия Карпина со счетом 1:0.  «Любимов – это диагноз.

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