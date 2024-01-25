В Сан-Паулу определили один из факторов способствующих развитию рака простаты

Исследователи из Государственного университета Сан-Паулу (UNESP) в Бразилии провели эксперименты на крысах, которые помогли понять, почему дети женщин, которые недоедали во время беременности, сталкиваются с более высоким риском рака простаты во взрослом возрасте.