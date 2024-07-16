В России ожидают «тяжелую рецессию»

Как считает экономист из Калифорнийского университета Беркли Юрий Городниченко, несмотря на заявления Путина о том, что российская экономика чувствует себя хорошо, возможно, в течение года она окажется в «серьезной рецессии».
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