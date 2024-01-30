"Кто-то хочет поставить нас на колени"

Natalija Osminina

Ну, во-первых, атомные электростанции Германия запустить не может не по идеологическим причинам, а потому, что она их физически снесла и можно ли их восстановить и запустить заново, и если можно, то за сколько лет- это еще вопрос. Во-вторых, деиндустриализация ЕС и в первую очередь Германии - это главная цель США. И, естественно, они не собираются поставлять свой спг в ЕС. А если и будет поставлять, то в малых дозах (большего просто у США физически нет, иначе бы они сами не жили на Ямальском спг), и по такой цене, по которой продукция Европы станет нерентабельной и крупные предприятия в любом случае закроются и убегут куда-нибудь в США, Китай, а некоторые-в Россию. А если какие-то немцы и бьют тревогу, то это промышленники-индустриалы, которые по своей великой наивности не знают о сговоре Шольца с Лондоном. Шольц, как и Макрон присягнули Карлу, встав под английскую корону. Лондон планирует принять их в свою валютную зону вместе с Голландией, Бельгией и пр. мелочевкой. Лондону как раз не нужно, чтобы Германия получала американский спг- он собирается содержать своих вассалов за счет Шотландского газа и нефти (тем более, что поледнее европейское месторождение в Голландии в конце прошлого года было благополучно окончательно закрыто из-за аварийной ситуации в пластах).