Для продолжения роста рынку ОФЗ нужны новые триггеры

По итогам недели индекс RGBI практически не изменился, завершив неделю под уровнем 107 пунктов. После заседания ЦБ в первой половине недели наблюдалась коррекция в пределе 1,2%-1,5%, однако к пятнице ценовой индекс вернулся к исходным позициям.
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