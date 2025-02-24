Для продолжения роста рынку ОФЗ нужны новые триггеры

По итогам недели индекс RGBI практически не изменился, завершив неделю под уровнем 107 пунктов. После заседания ЦБ в первой половине недели наблюдалась коррекция в пределе 1,2%-1,5%, однако к пятнице ценовой индекс вернулся к исходным позициям.