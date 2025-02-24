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Для продолжения роста рынку ОФЗ нужны новые триггеры

Для продолжения роста рынку ОФЗ нужны новые триггеры

По итогам недели индекс RGBI практически не изменился, завершив неделю под уровнем 107 пунктов. После заседания ЦБ в первой половине недели наблюдалась коррекция в пределе 1,2%-1,5%, однако к пятнице ценовой индекс вернулся к исходным позициям.

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