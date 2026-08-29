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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карседо о победе над «Зенитом»: «Спартаку» нужно оставаться ногами на земле, никуда не улетать и спокойно работать от матча к матчу»

Хуан Карлос Карседо призвал игроков «Спартака» не расслабляться после победы над « Зенитом ». – Подтверждает ли победа над «Зенитом» то, что « Спартак » – претендент на чемпионство? – Это блестящая, прекрасная победа.

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