В Киеве заявили о "негативном осадке" после провала контрнаступления

REUTERS/Stringer Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о "негативном осадке" после провала контрнаступления ВСУ "Есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году.
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