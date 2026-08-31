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Владимирские новости

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Во Владимирской области выплаты перечислят досрочно 4 сентября

Во Владимирской области выплаты перечислят досрочно 4 сентября

4 сентября владимирцы получат досрочно пенсии, выплаты из маткапитала и ветеранам боевых действий. Автоматическое зачисление коснётся всех видов пенсий и дополнительных выплат.

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