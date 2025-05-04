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WorldVelosport

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Расписание чемпионатов России по маунтинбайку 2025 среди любителей!

Внимание, любители! Сохраняй расписание чемпионатов России по маунтинбайку 2025! Май в самом разгаре, а это значит, что леса и поля России уже гудят от азарта соревнований по маунтинбайку! Федерация велосипедного спорта России с гордостью приветствует всех организаторов и участников захватывающих любительских гонок! Напоминаем, что с 2024 года Федерация велосипедного спорта России проводит официальные чемпионаты России.

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