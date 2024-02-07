Надежды не оправдались: больной раком Карл III показал своё отношение к Гарри

Стало известно о дальнейших планах младшего сына короля. Принц Гарри встретился с заболевшим отцом LEGION-MEDIAПосле того, как стало известно о том, что принц Гарри, узнав о тяжелой болезни отца, срочно вылетел из Калифорнии в Британию, у фанатов королевского семейства появилась надежда на то, что младший сын монарха помирится со своими родными.
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