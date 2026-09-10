Восемь дней, пять городов и восемь поездов: личный опыт бюджетного путешествия по Европе

Европейские железные дороги часто воспринимаются как дорогое удовольствие, доступное лишь тем, кто готов расстаться с солидной суммой ради нескольких часов в пути.
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