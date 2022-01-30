Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Бэкстрем о 1-й игре «Вашингтона» против Холтби и 5 голах в его ворота: «Было больно видеть, что у него выдался такой тяжелый вечер»

Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем после матча с «Далласом» (5:0) прокомментировал тот факт, что вратарь Брэйден Холтби впервые играл против «Кэпиталс».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх