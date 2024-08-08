Теперь пенсионеры этого не получат: какой огромный сюрприз подготовили дожившим до 70 лет Ольга БезродняяПенсионеры могут воспользоваться выгодной льготой, предусматривающей возврат денег, но только при выполнении всех необходимых условий.
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