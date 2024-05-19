В Петербурге проходит турнир по вольной борьбе «О Спорт! Ты – благородство!»

В нём принимают участие 475 спортсменов В Петербурге сегодня в Хоккейном городе СКА на Российском проспекте, дом 6, проходит турнир по вольной борьбе «О Спорт! Ты – благородство!» Как уточнили в Комитете по физкультуре и спорту Северной столицы, участие в этих детских соревнованиях принимают 475 спортсменов, представляющие 44 команды со всех уголков России.