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Каникулы в 2026–2027 учебном году: график по четвертям и триместрам

Каникулы в 2026–2027 учебном году: график по четвертям и триместрам

В 2026–2027 учебном году школьники будут отдыхать по разным графикам. Даты каникул зависят от того, какая система обучения принята в образовательной организации: четвертная или триместровая.

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