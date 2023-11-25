Вечная забота американских трейдеров: когда российский трубопроводный газ вернётся в Европу

Тема ухода западных клиентов от российского газа является избитой. Вместо нее, предназначенной для широких масс населения, в узком кругу отраслевых специалистов обсуждаются более важные и насущные проблемы, волнующие руководителей как энергетических компаний, так и политиков в Вашингтоне.