«Тулагорводоканал» наградил сотрудников накануне дня работников ЖКХ

В преддверии Дня работника жилищно-коммунального хозяйства, который выпал на 16 марта, компания «Тулагорводоканал» вручила городские и областные грамоты своим сотрудникам за самоотверженный и добросовестный труд.
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