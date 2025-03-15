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Тульские новости

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«Тулагорводоканал» наградил сотрудников накануне дня работников ЖКХ

«Тулагорводоканал» наградил сотрудников накануне дня работников ЖКХ

В преддверии Дня работника жилищно-коммунального хозяйства, который выпал на 16 марта, компания «Тулагорводоканал» вручила городские и областные грамоты своим сотрудникам за самоотверженный и добросовестный труд.

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