В Республике Башкортостан сотрудники полиции проводят профилактические акции со всеми слоями населения

В жилых микрорайонах Краснокамского района сотрудниками местной Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами движения, родительской общественностью и педагогами организовано проведение профилактического мероприятия «Уступи дорогу пешеходу.
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