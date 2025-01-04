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Они там просто боролись с сепаратизмом, а вы взяли и напали!

Они там просто боролись с сепаратизмом, а вы взяли и напали!

Василий Вереск *** Как только интенсивность российских ударов пошла вверх, сразу тут, в нашем инфопространстве резко активизировались вопли "Аа-ааа! Там тоже такие же русские люди, а вы пришли к ним домой, и их же убиваете! О-оой! А они просто защищают свою ихнюю Родину, борются против сепаратизьму! Гады-звери!!! Далойвайну, штыкфземлю!!!" Ну стараются ещё вместо слова "вы" (пришли и убиваете) орать "МЫ".

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Комментарии
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Андрей
В 1945 году, когда наши отцы и деды входили в Германию... Нет они не убивали и не насиловали население... Но там не было наших людей, так и сегодня.. Надо наконец понять, что на Украине нет наших людей, от слова совсем! И не стоит надеятся, что они одумаются или поумнеют! И через 5-6 поколений они останутся прежними!  Они не немцы....
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6 час.
Гарибян Сусанна
Андрей, ты  абсолютно прав! Русских там давно нет, всё  что осталось-вырусь,
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4 час.
Сергей Рахвалов
Сейчас нечто похожее но более странное это:- Абхазия
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47 мин.

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