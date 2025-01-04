Они там просто боролись с сепаратизмом, а вы взяли и напали!

Андрей

В 1945 году, когда наши отцы и деды входили в Германию... Нет они не убивали и не насиловали население... Но там не было наших людей, так и сегодня.. Надо наконец понять, что на Украине нет наших людей, от слова совсем! И не стоит надеятся, что они одумаются или поумнеют! И через 5-6 поколений они останутся прежними! Они не немцы....