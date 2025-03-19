Студент третьекурсник стал жертвой дистанционных мошенников

Студент ивановского вуза искал работу и, как ему показалось, нашел ее. Молодой человек разместил соответствующие объявления на известных интернет площадках и спустя какое-то время ему позвонила неизвестная девушка.
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