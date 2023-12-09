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Предсказания Ванги на 2024 год

Имя болгарской провидицы Ванги известно многим. За свою жизнь она предсказала немало важных событий: поражение Фашистской Германии во Второй мировой, смерть Сталина в 1953-м и Индиры Ганди в 1984-м, а также шокирующее крушение подводной лодки «Курск» и возвращение Крыма в состав России.

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