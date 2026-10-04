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ZINC: Can It Hold the Trendline + 50 SMA Support?

ZINC: Can It Hold the Trendline + 50 SMA Support?

ZINC: Can It Hold the Trendline + 50 SMA Support? Zinc Futures MCX:ZINC1! dgupta88 Description: The bigger picture Zinc has been in a steady uptrend since the March lows (~₹302).

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