ZINC: Can It Hold the Trendline + 50 SMA Support? Zinc Futures MCX:ZINC1! dgupta88 Description: The bigger picture Zinc has been in a steady uptrend since the March lows (~₹302).
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