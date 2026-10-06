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Царьград

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Текслер в День героев Танкограда напомнил о вкладе южноуральцев в Победу

Текслер в День героев Танкограда напомнил о вкладе южноуральцев в Победу

В Челябинской области 6 октября отмечают День героев Танкограда — памятную дату, учрежденную в честь трудового подвига жителей региона, снабжавших Красную армию танками и боеприпасами в годы Великой Отечественной войны.

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